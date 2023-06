"Prince Charming"-Maurice Schmitz ist neuer Mr. Gay Germany!

Er hat allen Grund zur Freude! Eigentlich stand der diesjährige Mr. Gay Germany schon fest: Lukas Küchen hatte vor wenigen Monaten die Jury überzeugen können. Doch dieser warf im Nachhinein aufgrund skurriler Vorfälle dann doch noch das Handtuch. Schnell musste ein Ersatz her – und dieser wurde gefunden. Der Nachfolger ist zudem kein unbekanntes Gesicht und konnte bereits bei Prince Charming den Sieg holen: Maurice Schmitz ist der neue Mr. Gay Germany!

Via Instagram heißt es: "Maurice Schmitz, Marketing Manager und Content Creator aus Köln, hat bereits zwei Jahre Erfahrung als Vize Mr. Gay Germany 2021 sammeln können und ist den Aufgaben bestens gewachsen." Der 24-Jährige freue sich "nicht nur auf die kommenden Aufgaben im eigenen Land, sondern wird im Sommer Deutschland auch bei Mr. Gay Europe in Großbritannien repräsentieren."

Damit hat Maurice in den kommenden Monaten wohl einen sehr vollen Terminkalender, denn er wird auch im "Prince Charming"-Ableger "Charming Boys" zu sehen sein. Außer ihm werden auch die ein oder anderen weiteren bekannten Gesichter vor die Linse treten. Das Format geht am 15. Juni an den Start.

Anzeige

Instagram / thegreatestmoman Maurice Schmitz im Jahr 2023

Anzeige

Instagram / thegreatestmoman Maurice Schmitz, Influencer

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Die Kandidaten des TV-Formats "Charming Boys"

Anzeige

Denkt ihr, Maurice wird der Rolle als Mr. Gay Germany gerecht? 132 Stimmen 100 Ja, das traue ich ihm voll und ganz zu! 32 Nein, ich glaube leider nicht...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de