Jorgo Alatsas und Bana Hamawandi sind im Babyfieber! Ende Juni teilten der einstige DSDS-Kandidat und seine Partnerin süße News mit ihren Fans: Sie bekommen ihr erstes Kind! Erst einige Monate zuvor ging das Paar mit seinem Liebes-Comeback an die Öffentlichkeit. Jetzt scheint ihr Glück perfekt zu sein. Gegenüber Promiflash verrieten Jorgo und Bana sie jetzt auch, ob sie bald einen Jungen oder ein Mädchen in die Arme schließen dürfen!

"Wir möchten unser Babyglück mit euch teilen und endlich das Geschlecht verkünden. Wir freuen uns riesig auf unsere kleine Prinzessin, die wir uns von Herzen gewünscht haben", erzählten Jorgo und Bana überglücklich im Promiflash-Interview. Das Paar freue sich schon riesig darauf, seine Tochter kennenzulernen.

"Ich bin megastolz auf meine Bana und wie sie alles so gut meistert, und ich bin auch total gespannt auf die geballte Frauenpower, die mich nun erwartet", freute sich der einstige Bachelorette-Kandidat. Jorgos Freundin befindet sich in den letzten Etappen ihrer Schwangerschaft. Bald darf das Paar also schon sein Töchterchen auf der Welt begrüßen.

Instagram / bana_hama_ Bana Hamawandi während ihrer Schwangerschaft

Privat Bana und Jorgo

Instagram / bana_hama_ Die schwangere Bana Hamawandi im Juni 2021

