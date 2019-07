Am Mittwochabend verteilt Gerda Lewis (26) zum zweiten Mal die dornigen Schnittblumen auf RTL! Noch 17 Männer kämpfen um das Herz der amtierenden Bachelorette – darunter auch der Italiener Fabiano Carrozzo. In der ersten Nacht der Rosen konnte er das Model von sich überzeugen. Aber hat er auch das Zeug für die allerletzte Blüte? Sein Kumpel Jorgo Alatsas ist seines Zeichens ebenfalls ein ehemaliger Bachelorette-Kandidat und ist schon jetzt sicher: Gerda und Fabiano würden ein echtes Traumpaar abgeben!

"Ich denke, wenn so ein temperamentvoller italienischer Latinlover auf so ein tolles Model wie die Gerda trifft, eine Blondine auf der einen Seite und ein dunkelhaariger temperamentvoller Mann auf der anderen Seite, das kann nur Feuer geben", erklärte Jorgo gegenüber Promiflash. Er sei sich sicher, dass der Karlsruher die Ex-GNTM-Beauty nicht nur mit seinem Aussehen, sondern auch mit seiner charismatischen und warmherzigen Art um den Finger wickeln werde.

Für Fabiano wäre Gerda auf jeden Fall das Perfect Match, wie Jorgo außerdem betonte: "Fabiano ist definitiv ein gefragter Mann in der Frauenwelt und Gerda ist definitiv sein Beuteschema. Sie fällt definitiv in eine Kategorie 'Yes', weil er steht auf Tattoos und sie hat Tattoos und ist groß." Was sagt ihr: Findet ihr, dass die beiden zusammenpassen würden? Stimmt ab!

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Jorgo

TVNOW Fabiano Carrozzo

Instagram / jorgoalatsas Jorgo Alatsas, Bachelorette-Kandidat 2018

