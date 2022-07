DSDS-Jorgo und seine Baby-Mama haben heimlich geheiratet!

Liebes-News von Jorgo Alatsas! Der einstige Bachelorette-Kandidat fand in der Show nicht die große Liebe, dafür aber außerhalb des Formats. Das Playmate Bana Hamawandi scheint die Richtige für ihn zu sein. Live im TV, während DSDS, machte er seiner Liebsten sogar einen Antrag. Doch dann wurde es kompliziert in ihrer Beziehung. Die beiden trennten sich, fanden wieder zueinander, aber zur Hochzeit kam es noch nicht – bis jetzt: Jorgo und Bana haben sich heimlich das Jawort gegeben!

Das bestätigte nun sein Manager gegenüber Promiflash. "Jorgo und Bana haben am 07. Juli in der Pfalz geheiratet – und das in 'Las-Vegas-Manier'", heißt es in dem Statement. Weder das Reality-TV-Sternchen noch seine Ehefrau meldeten sich bisher zu den News. Doch Jorgos Manager verriet ein weiteres Detail zur Trauung.

Und zwar, dass nicht viele Gäste anwesend waren, dafür aber ein ganz besonderer: ihre kleine Tochter Lia. Ihr gemeinsames Kind erblickte im Herbst 2021 das Licht der Welt. "Sie waren am 07. Juli zu dritt im Standesamt", plauderte Jorgos Manager weiter aus.

