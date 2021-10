Wow! Da hat Oliver Pocher (43) aber was auf sich genommen! Actionfilm-Fans schauen dieser Tage gebannt nach London. Der Grund: In der Royal Albert Hall feierte am vergangenen Donnerstag der Film James Bond 007: Keine Zeit zu sterben Weltpremiere. Zu diesem Anlass flanierten neben Hauptdarsteller Daniel Craig (53) zahlreiche Stars über den roten Teppich. Doch ein deutscher Promi wollte nicht auf den Red Carpet, sondern als Zuschauer live die Weltpremiere erleben: Olli Pocher fuhr dafür extra mit dem Auto von Deutschland nach Großbritannien!

Auf Instagram berichtete RTL exlusiv, dass der Komiker nur wegen der James-Bond-Premiere "mit seinem Aston Martin von Deutschland nach London gefahren" sei. "Ich bin gestern in Saarbrücken aufgetreten, da ist man ja schon an der französischen Grenze", erzählte der 43-Jährige. Von da aus sei er nach Calais gefahren und dann mit dem Schiff weiter, teilte er seine Reiseroute mit.

Doch ein Problem hatte Olli vor Ort: Er konnte nicht, wie eigentlich geplant, ein Ticket vorweisen. "Einfach so hingehen und einen Platzverweis bekommen, das machen wir nicht", witzelte Olli und spielte dabei darauf an, wie er vor Kurzem von der Polizei abgeführt wurde. Doch schließlich machte der Mann von Amira Pocher (29) doch eine Instagram-Story aus der Royal Albert Hall: "Es war anstrengend, aber wenn man ganz fest dran glaubt, dann kommt man auf so eine Premiere."

Daniel Craig bei der "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben"-Premiere, 2021

Oliver Pocher, Comedian

Oliver Pocher mit einem Freund bei der James-Bond-Premiere, September 2021

