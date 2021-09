In London wird heute ein ganz besonderer roter Teppich ausgerollt! Nach langem Warten und diversen Verzögerungen ist es endlich so weit: Der neue James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" feiert Weltpremiere. Es ist das letzte Mal, dass Daniel Craig (53) die Rolle des legendären Geheimagenten übernehmen wird. Um diesen Abschied gebührend zu feiern, liefen neben den Royals auch sämtliche Stars über den Red Carpet – und stellten dabei ihre glamourösen Looks zur Schau!

Der Mann der Stunde, Daniel Craig selbst präsentierte sich in einem burgunderfarbenen Sakko mit Einstecktuch. Ähnlich farbenfroh hielt es auch die weibliche Hauptdarstellerin Lashana Lynch (33). In einem gelben Tüll-Kleid posierte die Schauspielerin für die Fotografen. Bond-Girl Léa Seydoux (36) hingegen verzauberte in einer weißen, langen Robe mit Cape. Schlichter ging es da bei ihrer Kollegin Ana de Armas (33) zu: Die Darstellerin schritt in einer engen, schwarzen Robe über den Red Carpet, zog dafür aber mit einem tiefen Ausschnitt am Dekolleté und am Bein die Blicke auf sich.

Auch Billie Eilish (19) und ihr Bruder Finneas O'Connell waren zu Gast. Beide hüllten sich ganz in Schwarz, doch der glitzernde Stoff des Outfits der Musikerin sorgte dennoch für Glamour. Judi Dench (86) zeigte sich ebenfalls in einem dunklen, eleganten Look – genauso wie Rami Malek (40). Der Oscar-Preisträger, der die Rolle des Antagonisten in dem Streifen übernimmt, lief in einem schicken Smoking und mit Fliege über den Teppich.

