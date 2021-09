Wie viel bringt Pietro Lombardi (29) im Moment eigentlich auf die Waage? Die letzten Monate waren für den Musiker alles andere als leicht. Nach einer längeren Abwesenheit im Netz meldete sich der Sänger mit einem Update: Unter derzeit selber in einem Hotel unter. Die außergewöhnliche Situation allerorts macht sich offenbar auch an Pietros Körper bemerkbar – jetzt sprach er ganz offen über sein Gewicht!

In seinem aktuellen Podcast "Pietro & Friends" stellte der DSDS-Star seinen Kumpel Giovanni Zarrella (43) zur Rede: "Findest du eigentlich, dass ich dick bin? Jetzt mal ehrlich… Ja, ne?" Nachdem Giovanni vorerst herumdruckste, antwortete er klar und deutlich: "Du hast gerade wahrscheinlich ein bisschen mehr drauf als sonst. Du weißt es selbst!" Doch er wisse von Pietro, dass der "Señorita"-Interpret immer wieder Phasen habe, in denen er sich gehen lässt oder top in Form ist. Daraufhin sprach Pietro allerdings Klartext: "Ich bin über 100 Kilo gerade. 104!"

Mit dieser Aussage hat wohl selbst Giovanni nicht gerechnet. "Und wir wissen alle, wir können ehrlicherweise sagen, dass gewisse Sachen nicht mehr so sichtbar sind, wie sie sein sollten", verriet Pietro. "Das heißt, du kannst deine Füße gerade nicht mehr sehen?", scherzte Giovanni. Doch fühlt sich Pietro momentan überhaupt wohl in seinem Körper? "Ich bin entspannt, aber mein Körper ist nicht im besten Zustand und so lassen wir das einfach mal stehen", erklärte der 29-Jährige.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Oktober 2020

Revierfoto Pietro Lombardi und Giovanni Zarrella, Schlagerboom 2019

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

