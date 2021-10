Helene Fischer (37) ist sauer. Die Sängerin hat zurzeit eigentlich allen Grund, überglücklich zu sein. Sie bestätigte gerade erst, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Diese schöne Nachricht dürfte für viele Fans der Schlagerqueen allerdings keine allzu große Überraschung sein. Immerhin plauderte ein Insider die Babynews bereits vor einigen Tagen aus. Dass jemand, dem sie vertraute, ihr süßes Geheimnis an die Presse weitergegeben hat, ist für Helene eine große Enttäuschung.

Mit einem Instagram-Post bestätigte die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin ihre Schwangerschaft. Darin machte sie allerdings auch deutlich, wie wütend sie ist, dass sie nicht selbst entscheiden konnte, wann sie der Welt von ihrem Nachwuchs berichtet. Dass ihr Privatleben immer wieder in den Medien diskutiert wird, ist der Musikerin schon lange ein Dorn im Auge. Dass nun aber jemand, dem sie vertraute, ihr Geheimnis ausgeplaudert hat, macht ihr offenbar schwer zu schaffen. "Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht", schrieb sie.

Trotz dieser Enttäuschung scheinen Helene und ihr Partner Thomas Seitel ihr Babyglück voll und ganz zu genießen. "Wir sind schon seit Längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht", heißt es in ihrem Post.

