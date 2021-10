Was für ein riesiger Meilenstein für Berlin - Tag & Nacht! Die beliebte Daily flimmert inzwischen schon seit zehn Jahren über die Bildschirme der Fans. Lutz Schweigel und Martin Wernicke zählen zu den absoluten Urgesteinen unter den Darstellern – für die beiden änderte sich über die Jahre auch Einiges am Set der Serie, wie sie nun im Gespräch mit Promiflash verrieten.

Joe-Darsteller Lutz erklärte gegenüber Promiflash: "Wenn man das zehn Jahre lang macht, hat man eine gewisse Routine drin. Wenn ich das am Anfang sehe, gebe ich ehrlich zu, da hatte ich Lampenfieber." Zu Beginn der Serie sei er noch deutlich aufgeregter gewesen und tatsächlich offenbarte der 49-Jährige, dass es zu Anfangszeiten auch noch ein bisschen mehr Spaß machte als jetzt. Martin stimmte dem zu: "Lampenfieber hab ich auch nicht mehr so." Er sehe sich heute generell deutlich professioneller, obwohl er auch heute noch die meisten Szenen erst am Tag der Aufnahme im Drehbuch durchliest. Für den Basti-Darsteller sei es inzwischen sogar echt unangenehm, sich alte Szenen anzusehen.

Für die beiden Schauspieler scheint der zehnte Geburtstag der Dailysoap fast ein bisschen surreal zu sein. Martin betonte: "Ich find's krass, dass ich wirklich jetzt schon zehn Jahre mit dabei sein darf." Lutz räumte auch ein, dass er es überhaupt nicht erwartet hatte, dass sich "Berlin - Tag & Nacht" so lange im TV-Programm halten würde.

ActionPress "Berlin - Tag & Nacht"-Star Lutz Schweigel

RTLZWEI Basti (Martin Wernicke), Ole (Falko Ochsenknecht), Paula (Laura Maack) und Joe (Lutz Schweigel)

RTLZWEI "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller Martin Wernicke

