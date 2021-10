Davis Zöllner und Berkay Cankiran sind das jüngste Gründerteam in der Geschichte von Die Höhle der Löwen! Der 17-jährige David und der 18-jährige Berkay haben Großes vor: Bei MyTaag wollen die Jungs klassische Visitenkarten digitalisieren. Mit dieser Idee stellten sie sich Ralf Dümmel (54), Judith Williams (49) und Co. bei "Die Höhle der Löwen" – und mussten sich erst mal kritisch beäugen lassen. Im Promiflash-Interview verrieten Davis und Berkay, wie hart es für sie war – und warum es sich dennoch gelohnt hat!

Im Promiflash-Interview haben Davis und Berkay zugegeben, dass ihr Weg zu "Die Höhle der Löwen" ziemlich steinig war. Der Grund: Aufgrund ihres jugendlichen Alters werden sie als Unternehmer in der Branche nicht immer ernst genommen. "Von 'Praktikant' bis 'Schüler' wurden wir schon alles genannt", erklärte das Duo. Auch vor den Investoren mussten sich die beiden erst mal beweisen, denn von der digitalen Visitenkarte waren nicht alle Löwen gleich beeindruckt. "Ich sehe den Nutzen für die Unternehmen noch nicht", erklärte zum Beispiel Dagmar Wöhrl (67).

Doch ein Löwe glaubte ganz fest an die beiden Jungunternehmer: Carsten Maschmeyer (62). Ohne zu zögern stieg er direkt mit 50.000 Euro für 30 Prozent mit ins Boot. Nach dem Deal fiel Davis und Berkay ein Stein vom Herzen. "Wir sind unglaublich zufrieden und können unsere Gefühle kaum in Worte fassen", gaben sie gegenüber Promiflash an. Seitdem geht es für die beiden Unternehmer nur noch steil bergauf. "Innerhalb kürzester Zeit konnten wir unser Team auf sieben Leute erweitern", freuten sie sich.

Davis Zöllner und Berkay Cankiran, Gründer

Carsten Maschmeyer, "Die Höhle der Löwen"-Investor

Davis Zöllner und Berkay Cankiran stellen ihre Idee bei "Die Höhle der Löwen" vor.

