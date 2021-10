Prinz Harry (37) ist bald schon wieder auf Achse! Gerade erst war der Enkel von Queen Elizabeth II. (95) mit seiner Frau Herzogin Meghan (40) in New York zu Gast. Nach drei ereignisreichen Tagen im Big Apple kehrte das Paar jedoch wieder in seine Wahl-Heimat Kalifornien zurück – dort wird sich der Rotschopf jedoch nicht allzu lange aufhalten. Schon bald wird Harry wieder die Koffer packen und erneut nach New York reisen.

Wie Hello! berichtet, wird der 37-Jährige am 10. November schon wieder an der US-amerikanischen Ostküste erwartet. Der Besuch soll dieses Mal im Zeichen des Veterans Days stehen, der in den USA am 11. November gefeiert wird. Zu diesem Anlass soll Harry der Salute to Freedom Gala beiwohnen und die Eröffnungsrede der Intrepid Valor Awards halten, um Streitkräfte, Veteranen und Familien von Militärangehörigen zu ehren.

Ob der Rotschopf für diese Reise einmal mehr in den Privatjet steigt? Die Royal-Fans würden ihm davon wohl abraten. Schon bei seinem kürzlichen Trip mit Meghan wetterten User im Netz gegen diesen Lifestyle: "Sie predigen uns, dass wir unseren CO2-Fußabdruck im Auge haben sollen und nehmen selbst den Privatjet. Das ist einfach scheinheilig!", schrieb ein Twitter-Nutzer.

RCF / MEGA Meghan Markle und Prinz Harry in New York, September 2021

Getty Images Prinz Harry im Februar 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2018

