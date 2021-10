Mola Adebisi (48) und seine 15 Jahre jüngere Freundin Adelina Zilai gehören in diesem Jahr zum Cast von Das Sommerhaus der Stars. Am Dienstag flimmerte nun die erste Folge der bereits sechsten Staffel über die Bildschirme und die Zuschauer haben ein erstes Urteil gefällt: Die Beziehung von Mola und Adelina erinnert viele von ihnen an die von Michael Wendler (49) und seiner Frau Laura (21).

Beim Einzug des ehemaligen Viva-Moderators und seiner Partnerin hatten viele Zuschauer einen Flashback. Aufgrund des Altersunterschiedes mussten sie an den Wendler und seine Laura denken, die 2019 ebenfalls an der Show teilgenommen hatten. "Wie Wendler und seine Uschi, der Mola", schrieb beispielsweise ein User auf Twitter. Anderen stieß vor allem Molas bevormundende Art Adelina gegenüber sauer auf. "Ich könnte Mola jetzt schon schlagen, so wie er seine Freundin unterdrückt" oder "Mola behandelt sie wie eine Achtjährige. Sympathisch", ärgerten sich etwa zwei Nutzer über den 48-Jährigen.

Genau wie Laura hat übrigens auch Adelina ihren berühmten Partner angehimmelt, bevor sie ihn persönlich kannte. "Ich war ein Riesenfan. Ich bin ja praktisch mit ihm aufgewachsen. Man hat Viva eingeschaltet und da hab ich ihn gesehen", erzählte die 33-Jährige in der Sendung.

