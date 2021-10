Wie hat es Evanthia Benetatou (29) geschafft, so schnell wieder in Topform zu sein? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist vor wenigen Monaten zum ersten Mal Mutter geworden. Doch obwohl der Geburtstermin noch nicht lange zurückliegt, zeigt sich die TV-Bekanntheit schon wieder superstolz in engen Klamotten. Von überschüssigen Schwangerschaftskilos fehlt jede Spur. Gegenüber Promiflash verrät Eva nun das Geheimrezept für ihren Traum-Body.

"Ich habe seit drei Wochen regelmäßiges Personal Training für die Rückbildung nach der Schwangerschaft, und langsam können wir auch wieder mit normalem Training anfangen, um mich wieder in Form zu bringen", plauderte die Brünette jetzt im Gespräch mit Promiflash aus. Aktuell bringt sie 49 Kilo auf die Waage und fühlt sich superwohl in ihrer Haut. Allerdings betonte Eva, dass die Schwangerschaft auch an ihr nicht spurlos vorübergegangen ist. "Ich merke, wie sehr sich der Körper verändert hat und wie schwach er war. Unser Körper ist eine Visitenkarte, er vergisst nichts."

Vor allem Rückenschmerzen haben der 29-Jährigen zuletzt starke Probleme bereitet. Aber dagegen hat Eva ebenfalls ein Mittel gefunden. "Heute bin ich auf einem guten Weg, nachdem ich regelmäßig zur Physiotherapie gehe für meinen Rücken und auch einen Osteopathen besuche", erzählte sie.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im September 2021

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos

Anzeige

Jens Hauer Evanthia Benetatou beim "Starlight Express"-Opening in Bochum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de