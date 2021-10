Katie Piper musste schon wieder operiert werden! Die Britin hat inzwischen bereits ganze 400 Eingriffe hinter sich, seit sie 2008 zum Opfer eines Säureangriffs durch ihren Ex-Freund wurde. Nach diversen Beauty-Behandlungen zur Behebung des schweren Schadens folgte nun ein weiterer medizinischer Notfall für Katie – die "Beautiful Ever After"-Autorin wurde am Sonntag aufgrund von starken Schluckbeschwerden an der Speiseröhre operiert.

Die 37-Jährige berichtete jetzt auf Instagram: "Ich habe mich am Sonntag an meinem Essen verschluckt, was dazu geführt hat, dass sich meine Speiseröhre zusammengezogen hat, sprich, ich konnte nicht einmal meinen eigenen Speichel runterschlucken. Also musste ich in die Notaufnahme und an meiner Speiseröhre notoperiert werden. Kein guter Start in die Woche." Katie versicherte ihren Fans jedoch, dass die Behandlung reibungslos verlief und es ihr schon viel besser gehe. "Und ich habe gerade Eis gegessen, was sich himmlisch angefühlt hat", erzählte sie.

Fans und Freunde der Moderatorin scheinen sichtlich beeindruckt von Katies positiver Einstellung zu sein: "Du bist wirklich eine Superheldin", "Ich bin so erleichtert, zu hören, dass alles gut gegangen ist" und: "Gute Besserung! Du bist wirklich unglaublich", schwärmten sie in den Kommentaren.

Getty Images Katie Piper, September 2021

Getty Images Katie Piper bei den GQ Men Of The Year Awards 2018

Getty Images Katie Piper, TV-Star

