Es ist Zeit für den ersten Auszug bei Das Sommerhaus der Stars! Erstmals entscheiden nicht die Kandidaten mit ihren Nominierungen, wer das Haus verlassen muss. Stattdessen müssen die beiden Promi-Paare mit den meisten Stimmen gegeneinander in einer Exit-Challenge antreten. Dieses Mal traf es Roland Heitz und Janina Korn, die gegen Almklausi (51) und seine Frau Maritta Krehl kämpften. Doch wer musste endgültig seine Koffer packen?

In einem kräftezehrenden Spiel kämpften die Paare um ihren Verbleib. Während die Männer einen Korb in der Höhe halten müssen, werfen die Frauen Gewichte in den jeweils gegnerischen Behälter. Schnell zeichnete sich ein Sieger ab: Maritta traf wesentlich öfter, bis Roland die Kraft verließ. "Jetzt ist alles wieder auf null. Jetzt geht es los!", feierten sich die Sieger. Damit müssen Roland und Janina umgehend ihre Koffer packen.

Im Haus sorgte das nicht unbedingt für Trauerstimmung – ganz im Gegenteil. "Es ist mega, dass Klaus und Maritta hierbleiben", freute sich Yasin. Nur Mike Cees bedauerte den Verbleib des Paares im Haus. Immerhin hatte er die beiden schon zuvor für den Auszug nominiert.

Almklausi und Maritta Krehl bei "Das Sommerhaus der Stars"

Janina Korn und Roland Heitz, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

Almklausi und Maritta Krehl beim Einzug ins "Sommerhaus der Stars"

