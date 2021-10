Ganz klar: Verona (53) und Franjo Pooth (52) sind nach wie vor total verrückt nacheinander! Seit 2003 gehen die TV-Ikone und der Unternehmer schon als Ehepaar durchs Leben. Die Eltern von San Diego (18) und Rocco Ernesto Pooth (10) lieben sich sogar so sehr, dass sie ihr Ehegelübde erneut ablegen wollen! Ursprünglich war ihre zweite Hochzeit für den vergangenen September geplant, doch die Feier wurde aufgrund der Gesundheitskrise auf den kommenden Mai verschoben. Bis dahin überbrücken Verona und Franjo die Zeit offenbar mit romantischen Momenten wie diesem hier...

Via Instagram veröffentlichte die Moderatorin jetzt eine Reihe zauberhafter Fotos mit ihrem Ehemann: Verona und Franjo knutschen hier während eines wunderschönen Sonnenuntergangs am Strand von Mallorca oder halten einfach nur Händchen – auf einem weiteren Bild trägt der 52-Jährige seine Gattin in seinen Armen. In der Bildunterschrift schwärmte die Beauty: "Nur wir zwei. Ich liebe dich, Franjo."

Verona bekam bereits eine Menge Reaktionen auf die süßen Schnappschüsse, darunter auch von ihren TV-Kolleginnen: "Nehmt euch ein Zimmer!", witzelte beispielsweise die Moderatorin Ruth Moschner (45). "So süß ihr beiden", freute sich derweil der Goodbye Deutschland-Star Oksana Kolenitchenko (33). Auch die Designerin Cathy Hummels (33) hinterließ ein Herzchen in den Kommentaren.

Instagram / verona.pooth Verona und Franjo Pooth auf Mallorca

Instagram / verona.pooth Verona und Franjo Pooth auf Mallorca

Instagram / verona.pooth Verona Pooth mit ihrem Mann Franjo

