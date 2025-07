Dreharbeiten zu "Notruf Hafenkante" Staffel 20 laufen schon

Die Dreharbeiten zur beliebten ZDF-Polizeiserie "Notruf Hafenkante" für die inzwischen 20. Staffel sind in Hamburg und Umgebung bereits in vollem Gange. Insgesamt 24 neue Folgen werden dort derzeit bis voraussichtlich Anfang November 2025 produziert. Mit von der Partie ist das bewährte Ensemble der Serie, darunter Sanna Englund (50), Matthias Schloo (48) und Raúl Richter (38), die wieder tief in spannende Kriminalfälle und emotional berührende Einzelschicksale eintauchen. Gedreht wird an bekannten Schauplätzen der Hansestadt, wie dem Hamburger Hafen, der der Serie ihr unverwechselbares Flair verleiht.

Ein offizieller Starttermin der neuen Staffel wurde bisher zwar noch nicht bekannt gegeben, doch in den vergangenen Jahren hat sich ein konkretes Muster etabliert: Die neuen Episoden feierten jeweils Ende September Premiere, begleitet von einer Vorabveröffentlichung in der ZDF-Mediathek. Wahrscheinlich ist daher, dass auch die 20. Staffel Ende September 2025 auf die Bildschirme zurückkehrt, berichtete kino.de. Während die Ausstrahlung beginnt, könnten weitere Episoden – ähnlich wie in der Vergangenheit – noch in Produktion sein, um den Fans einen nahtlosen Übergang zu bieten.

Dass "Notruf Hafenkante" auf zahlreiche treue Zuschauer zählen kann, zeigt sich nicht nur an der langen Laufzeit der Serie, sondern auch an der Beliebtheit des Casts. Sanna Englund etwa, die als fester Bestandteil der Serie seit Beginn mitspielt, begeisterte in der Vergangenheit in Interviews mit ihrer Leidenschaft für die Serie wie auch für die Stadt Hamburg. Für viele Schauspieler sei der Drehort Hamburg nicht nur Arbeitsstätte, sondern auch ein Stück Heimat geworden, hieß es wiederholt. "Wir lieben es, mitten im wuseligen Leben der Stadt zu drehen", hatte ein Mitglied des Teams einst verraten. Auch nach fast zwei Jahrzehnten nimmt die Begeisterung für die Serie und ihre spannenden Geschichten nicht ab.

ZDF/Boris Laewen "Notruf Hafenkante"-Darsteller Lilli Hollunder und Marc Barthel

Instagram / lilli Lilli Hollunder am Set von "Notruf Hafenkante"

Raúl Richter bei der "Fast & Furious"-Premiere in Berlin

