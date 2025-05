Papa Franjo riet Diego Pooth von "Let's Dance"-Teilnahme ab

San Diego Franjo Pooth (21) hat in der diesjährigen Staffel von Let's Dance für viele überraschende Momente gesorgt und steht nun sogar im Halbfinale. Doch beinahe wäre es gar nicht dazu gekommen: Wie er in der Schnellfragerunde "Ein Promi ein Joker" gegenüber RTL verriet, musste er über die Anfrage zur Teilnahme an der beliebten Show erst eine Nacht schlafen. Als er seine Familie um Rat fragte, riet Vater Franjo Pooth (55) ihm sogar ausdrücklich davon ab, bei der Tanzshow mitzumachen. "Du kannst nicht tanzen, mach nicht mit", habe er gesagt – doch Diego spürte gerade dadurch einen besonderen Ehrgeiz in sich aufkeimen.

"Ich dachte mir: Wie schön es doch wäre, mal so aus meiner Komfortzone rauszukommen. Und als ich dann aufgewacht bin, habe ich zugesagt", schilderte der Nachwuchs-Promi. Das Tanzen sei für ihn völliges Neuland gewesen und es habe ihn einiges an Überwindung gekostet, auch mal neue Seiten an sich selbst zu zeigen. "Ich laufe einfach nicht gerne durch die Welt und sage: Oh, ich bin sexy oder so, also das muss nicht sein", erklärt er im Gespräch. Niemals habe er privat in Düsseldorf den Torero gegeben, aber bei "Let's Dance" wagt er regelmäßig ungewohnte Auftritte. Gerade die positive Resonanz gibt ihm Auftrieb und lässt ihn selbstbewusster auftreten.

Kürzlich hatte Diego erzählt, wie sehr ihn "Let's Dance" verändert hat: Nicht nur tänzerisch, sondern auch körperlich hat sich das Model gewandelt und ganz nebenbei jede Menge Muskulatur verloren – immerhin über zehn Kilo, wie er gegenüber RTL berichtete. Diese enorme Veränderung ist keineswegs ungewöhnlich: Auch andere Kandidaten wie Marie Mouroum und Fabian Hambüchen (37) berichteten im Lauf der Show von emotionalen und körperlichen Veränderungen.

Getty Images Diego,Verona und Franjo Pooth im Juni 2024

Instagram / san_diego_pooth San Diego Pooth, Sohn von Verona Pooth

