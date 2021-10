Lustige Ahnungslosigkeit! Bill (32) und Tom Kaulitz (32) sprechen ihn ihrem neuen Podcast über witzige Geschichten aus ihrem Privatleben. Unter anderem ist dort auch von Toms Eheleben mit Heidi Klum (48) die Rede. Nun plauderten die Zwillingsbrüder wieder aus dem Nähkästchen – und zwar über eine peinliche kleine Wissenslücke von Toms Ehefrau. Denn: Heidi kannte den richtigen Namen von Moderatorin Frauke Ludowig (57) nicht!

Und das, obwohl Frauke als RTL-Moderatorin in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Interviews mit Heidi geführt hatte. Bei "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erzählte Tom eine Anekdote aus der jüngeren Vergangenheit. Die Eheleute unterhielten sich demnach über eine anstehende Promo-Tour. "Da meinte ich aus Spaß, dass ich dann bestimmt ein Interview mit Frauke führe", erinnert sich Tom. Für Heidi kam der Name Frauke allerdings so gar nicht bekannt vor – und es kam heraus: Sie dachte, der Name der Moderatorin sei "Frau Keludowig".

Ob Heidi ihrem Gatten diese Bloßstellung übel nimmt? Wohl kaum! Erst vor wenigen Tagen wurden das Model und der Musiker bei einer gemeinsamen Shoppingtour in Hollywood gesichtet. Und auf den süßen Pärchen-Pics wirkten Tom und Heidi vertraut wie eh und je.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz

Anzeige

TVNOW / Astor/ Stefan Frauke Ludowig und Heidi Klum

Anzeige

MEGA Heidi Klum und Tom Kaulitz in Hollywood, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de