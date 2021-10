Der Alltag scheint bei Jennifer Frankhauser (29) und ihrem Steffen immer noch nicht eingekehrt zu sein! Auf ihrem gemeinsamen Weg haben die Schwester von Daniela Katzenberger (35) und ihr Partner schon einige Hürden meistern müssten. Doch trotz einer Beziehungspause im vergangenen Jahr haben die beiden stets an ihrer Liebe festgehalten. Zwei Jahre gehen sie inzwischen gemeinsam durchs Leben. Zum Jahrestag machte Jenny ihrem Freund nun eine süße Liebeserklärung.

Via Instagram teilte die 29-Jährige das allererste Bild von sich und Steffen. "Unser erstes gemeinsames Foto und ich weiß noch ganz genau, wie nervös ich immer in deiner Gegenwart war und es sogar ab und zu heute noch bin", schrieb die Beauty zu dem besonderen Schnappschuss. An ihren Gefühlen habe sich seit dem Moment der Aufnahme nichts geändert. "Ich liebe dich wie am ersten Tag und für den Rest meines Lebens", beteuerte Jenny.

In Steffen glaubt die Influencerin, ihren Mann fürs Leben gefunden zu haben. Das Paar hat sogar schon große Zukunftspläne. "Kinder kriegen, heiraten und zusammen in einem Häuschen mit Garten leben und Kuchen backen, bis zum Tod. Das haben wir geplant", hatte Jenny schon im vergangenen Jahr in ihrer Instagram-Story verraten.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen im September 2021

