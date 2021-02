Jennifer Frankhauser (28) scheint in ihrem Steffen das ganz große Glück gefunden zu haben. Inzwischen ist das Paar zusammengezogen und selbst an Kinder und Hochzeit sollen die beiden schon denken. Das war allerdings nicht immer so. Im vergangenen Jahr gingen Steffen und die Influencerin einige Wochen lang getrennte Wege. Nun spricht Jenny über die damalige Krise und erklärt, wie sie diese als Paar doch noch hinter sich lassen konnten.

In einer Fragerunde via Instagram möchte ein Fan wissen, wie es dazu kam, dass Jenny und Steffen wieder zueinandergefunden haben. "Wir haben beide nie aufgegeben und gekämpft", antwortet die 28-Jährige offen und erzählt, dass die Liebe am Ende einfach größer als der Stolz gewesen sei. Eigentlich habe sie nie etwas davon gehalten, Beziehungen eine zweite Chance zu geben, aber dieses Mal sei sie eines Besseren belehrt worden. "In der heutigen Wegwerfgesellschaft: Gebt eure Liebe nicht zu früh auf!", legt sie ihren Followern ans Herz.

Wie sicher sich die beiden mit ihrem neuen Beziehungsanlauf sind, haben sie sich sogar mit einem Partner-Tattoo gegenseitig bewiesen. Im Oktober des vergangenen Jahres ließen sich die Turteltauben den Namen des jeweils anderen auf das Handgelenk stechen.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen im Oktober 2020

