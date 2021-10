Riverdale-Fans werden künftig auf einen der Hauptcharaktere verzichten müssen! Derzeit ist das Finale der fünften Staffel des Netflix-Hits zu sehen. Dieses Mal durften sich die Zuschauer über einen Zeitsprung freuen und bekamen die Zukunft von Betty Cooper (Lili Reinhart, 25), Jughead (Cole Sprouse, 29) und Co. zu sehen. Die Zeitreise brachte auch neue Gesichter mit sich. Doch für einen der Serienstars heißt es nun Abschied nehmen.

Vier Staffeln lang gehörte Mark Consuelos zur Hauptbesetzung und verkörperte Hiram Lodge, den intriganten Vater von Veronica, gespielt von Camilla Mendes. Im Staffelfinale hatte der Schauspieler nun jedoch seinen letzten Auftritt: Seine Figur wird aus der Stadt verbannt. In einem Statement gegenüber Deadline meldete sich der Darsteller selbst zu Wort. "Einen so schlimmen Charakter zu spielen, hat sich noch nie so gut angefühlt. Vielen Dank an die 'Riverdale'-Fans, die brillante Crew und den tollen Cast, den ich als Freunde und Familie ansehe", beteuerte der gebürtige Spanier.

Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa schwärmte zum Abschied ebenfalls von dem 50-Jährigen: "Es ist witzig, dass Mark und Hiram gar nicht unterschiedlicher sein könnten. Ein Profi mit Klasse und der liebste Kerl, der stets auf andere achtet." Eine Rückkehr des Serien-Bösewichts ist offenbar aber nicht ausgeschlossen. "Wir wünschen Mark alles Gute und hoffen, es ist nicht das letzte Mal gewesen, dass wir Hiram Lodge zu Gesicht bekommen haben", betonte der Produzent.

Netflix "Riverdale"-Plakat der ersten Staffel

Getty Images Mark Consuelos bei einem Event 2019

Getty Images Mark Consuelos, 2019 bei der Vanity Fair Oscar Party

