Ist die zweite Staffel 5 Senses for Love damit sicher? Mitte April brachte Sat.1 das neue Kuppelformat an den Start und das stieß zunächst auf mäßige Begeisterung beim Fernsehpublikum. Doch Woche für Woche zogen die Lovestorys von Sabrina Mina (28), Mehmet (29) und Co. die Menschen vor den heimischen Mattscheiben in ihren Bann. Passend zum großen Finale und den drei Hochzeiten erreichten die Quoten ihren Höhepunkt.

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, gab es seit dem Staffelstart eine steigende Tendenz – bis auf ein kleines Tief im Halbfinale vergangene Woche. Bei der ersten Folge am 14. April schalteten gerade einmal sechs Prozent der Zielgruppe ein. Rund einen Monat später waren es fast doppelt so viele Zuschauer. Beim jungen Publikum sicherte sich "5 Senses for Love" am Mittwoch stolze zehn Prozent Marktanteil und lag damit über dem üblichen Senderschnitt.

Offenbar können die Fans gar nicht genug bekommen. Auf Twitter gab es zur sechsten Folge wieder mal massenhaft Kommentare. Unter anderem äußerten einige User den Wunsch nach Nachschub. "Das war schön, ich hoffe auf eine zweite Staffel" oder: "Na dann, ihr Lieben. Freue mich auf die nächste Staffel mit euch", schrieben die Nutzer.

Sat.1 "5 Senses for Love"-Kandidatin Sabrina Mina

© SAT.1 Marvin und Yma in Folge vier von "5 Senses for Love"

SAT.1 Szene aus dem "5 Senses for Love"-Frauenloft

