Am 13. Oktober startet die Realityshow der berühmten TikTok-Familie D'Amelio auf Disney+, die ihren Alltag im Rampenlicht und auch abseits davon zeigt. Promiflash war bei der Online-Pressekonferenz mit Charli (17), Dixie (20), Marc (52) und Heidi (49) dabei und hat erfahren, was die Fans von den Episoden erwarten können! Für die Social-Media-Stars war es jedenfalls eine große Umstellung, statt sich selbst mit dem Smartphone aufzunehmen von einer großen Produktion filmen zu lassen – da ist auch mal das eine oder andere Missgeschick passiert. Die US-amerikanische Rasselbande erhofft sich von der Ausstrahlung der "The D'Amelio Show" vor allem eines: "Dass die Zuschauer uns ein bisschen besser verstehen und nicht mehr jedes Gerücht, das sie über uns hören, für wahr halten!"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de