Dixie D'Amelio begeistert mit Bikinifotos aus Australien

Bei Dixie D'Amelio (23) ist gerade Entspannung angesagt. Die Influencerin genießt den Sommer in Australien und nutzt die Gelegenheit, um ihre Follower auf Instagram mit heißen Schnappschüssen zu versorgen. Auf mehreren neuen Fotos posiert die Brünette am Strand von Sydney und trägt dabei einen knappen Bikini. Neben ihren stählernen Bauchmuskeln kommt dabei auch ihr Schmuck gut zur Geltung: Um ihren Hals und an ihren Ohren baumeln goldene Schmetterlinge. Für die besonderen Bilder bekommt Dixie auch Lob von ihrer Familie. "Wie kann es sein, dass du so gut aussiehst?", fragt sich ihre Schwester Charli D'Amelio (20) in den Kommentaren.

Dixie und ihre Schwester waren jahrelang die erfolgreichsten Künstlerinnen auf der Plattform Musical.ly, die 2018 zu TikTok wurde. Seit den Anfängen im Netz entwickelten sich die US-Amerikanerinnen weiter und brachten einige eigene Songs heraus. Doch in den vergangenen Monaten legte Dixie ihre Präsenz auf Social Media weitestgehend still, während sie sich auf ihre Karriere im High-Fashion-Bereich konzentrierte. Als Model arbeitete sie schon für Louis Vuitton, Valentino und Co.

Charli versucht sich derweil am Broadway. Seit dem vergangenen Oktober ist die 20-Jährige als Ensembletänzerin in dem Musical "& Juliet" im Stephen-Sondheim-Theater zu bestaunen. Für die ehemalige Wettkampftänzerin ist dieser Job eine einmalige Chance. "Ich bin überglücklich, Teil der Broadway-Community zu werden. Das ist ein Traum, den ich seit meiner Kindheit habe", schwärmte sie vor ihrem Debüt in einem Post im Netz.

Getty Images Dixie D'Amelio, Mai 2024

Getty Images Charli D'Amelio, Influencerin

