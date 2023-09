Dixie D'Amelio bekam durch schwere Erkrankung Depressionen

Dixie D'Amelio (22) erleidet jeden Monat die schlimmen Symptome ihrer Krankheit. Schon seit einiger Zeit ist die Influencerin supererfolgreich auf TikTok und Co. unterwegs und teilt regelmäßig Clips und Alltags-Content mit ihren Millionen Fans. Im vergangenen Jahr wurde es allerdings etwas stiller um die US-Amerikanerin. Im Oktober erklärte sie dann, dass bei ihr PMDD, eine prämenstruelle Dysphorie, diagnostiziert wurde. Nun gibt Dixie preis, wie stark die Erkrankung ihr Leben beeinträchtigt.

In einer aktuellen Folge ihrer Sendung "The D'Amelio Show" spricht die 22-Jährige offen über das Leid, das sie aufgrund von PMDD jeden Monat durchmachen muss: "Im Grunde sind es extreme Angstzustände, Depressionen, Verlust des Lebenswillens und eine Menge Reizbarkeit und Wut." Sie versuche zwar, mit den Symptomen zurechtzukommen, doch sei sie trotzdem oft in einer schlechten mentalen Verfassung: "Es ist so ein Hin und Her und ich glaube nicht, dass ich das jemals ganz im Griff haben werde, aber ich werde immer besser darin."

Sogar mit Suizidgedanken hatte die Schwester von Charli D'Amelio (19) aufgrund ihrer prämenstruellen Dysphorie zu kämpfen. "Das war sehr verwirrend für mich, denn wie kann es sein, dass ich mich an einem Tag gut fühle und am nächsten Tag nicht mehr hier sein will?", berichtete sie während eines Instagram-Livestreams.

