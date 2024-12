TikTokerin Charli D'Amelio tanzt jetzt am Broadway

Charli D'Amelio (20) feiert momentan ihr Broadway-Debüt. Seit Ende Oktober ist die erfolgreiche TikTokerin im Musical "& Juliet" im Stephen-Sondheim-Theater in New York City zu sehen. Das Jukebox-Musical ist eine moderne Version des Klassikers von William Shakespeare (✝52), und die Rolle der Influencerin besteht vor allem aus Tanzsequenzen. Auf Instagram wurde die Schwester von Dixie D'Amelio (23) aufgrund ihrer neuen Arbeit kürzlich sehr emotional und schrieb: "Danke an alle, die mich während meiner Tanzkarriere unterstützt haben. Ich hätte mir kein besseres Debüt vorstellen können. Ich liebe euch alle und fühle mich sehr geehrt, eine Bühne mit euch zu teilen."

Manche Kritiker vermuteten, dass Charli die Rolle nur dank ihrer Online-Präsenz bekam. Allerdings war die Brünette mehr als ein Jahrzehnt als Wettkampftänzerin aktiv, bevor sie ihre Social-Media-Karriere startete. Außerdem gewann die US-Amerikanerin im Jahr 2022 die 31. Staffel von Dancing with the Stars. "Ich bin überglücklich, Teil der Broadway-Community zu werden. Das ist ein Traum, den ich seit meiner Kindheit habe", erklärte sie im September auf Social Media.

Über das Privatleben der 20-Jährigen ist aktuell nicht so viel bekannt. Eineinhalb Jahre lang war Charli mit dem Promi-Spross Landon Barker (21) zusammen, im Februar dieses Jahres gaben sie allerdings ihre Trennung bekannt. Im Netz erklärte der Sohn von Travis Barker (49) damals: "Hey Leute, ich möchte euch wissen lassen, dass Charli und ich nicht mehr zusammen sind. Wir haben uns getrennt, um uns auf uns selbst zu konzentrieren. Wir sind immer noch Freunde und haben so viel Liebe füreinander."

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio in ihrem "& Juliet"-Kostüm

Getty Images Charli D'Amelio und Landon Barker

