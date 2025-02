Dixie D'Amelio zeigt sich bei Event nur in Hauch von Nichts

Für das Vanity-Fair-Event "Vanities: A Night for Young Hollywood" in L.A. versammelten sich am Mittwochabend Stars aus allen Branchen auf dem roten Teppich. Für einen besonderen Hingucker sorgte dabei vor allem Dixie D'Amelio (23). Der TikTok-Star eroberte den Red Carpet in einem bodenlangen Kleid, das nur wenig der Fantasie überließ. Der schwarze Stoff war so durchsichtig, dass man sowohl Dixies lange Beine als auch den trainierten Bauch zu Gesicht bekam. Die privaten Zonen bedeckte sie mit eleganter Spitze. Dazu setzte die US-Amerikanerin einen lasziven Blick auf und legte einen Auftritt hin, den die Fotografen sicher so schnell nicht vergessen.

Dass Dixie genau weiß, wie sie sich in Szene setzt, bewies sie schon mehrfach – und das nicht nur auf dem roten Teppich, sondern vor allem auch auf Instagram. So verdrehte sie ihren Fans erst Mitte Februar mit einem heißen Bikinifoto den Kopf. Während einer Auszeit in Sydney posierte sie in einem bronzefarbenen Zweiteiler am Strand. Ihre Follower konnten es kaum fassen und überschütteten die 23-Jährige mit Komplimenten. Auch ihre jüngere Schwester Charli D'Amelio (20) war ganz angetan. "Wie kann es sein, dass du so gut aussiehst?", fragte sie verblüfft in den Kommentaren.

Weltweite Bekanntheit erlangte Dixie vor allem durch ihre Auftritte bei TikTok. Genau wie ihre Schwester Charli begeisterte sie ihre Fans dort vor allem mit Tanzvideos und gehört mit rund 55 Millionen Abonnenten zu den erfolgreichsten Kanälen auf der Videoplattform. Da dauerte es nicht mehr lange, bis das große Business an die Tür klopfte. Mittlerweile ist Dixie in erster Linie Sängerin. Ihre Debütsingle "Be Happy" aus dem Jahr 2020 eroberte nicht nur TikTok, sondern hat in den USA sogar Goldstatus erlangt. Auch den ein oder anderen Preis durfte die Influencerin schon mit nach Hause nehmen. So bekam sie unter anderem den Kids' Choice Award als "Favorite Social Media Star", wurde aber auch für die iHeartRadio Music Awards und die People's Choice Awards nominiert.

Instagram / dixiedamelio Dixie D'Amelio, Influencerin

Getty Images Charli und Dixie D'Amelio im September 2023

