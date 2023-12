Jingle Ball: Das waren die schönsten Glitzer-Looks der Stars

Discokugel-Looks auf dem roten Teppich! Am Freitagabend fand in Los Angeles der iHeartRadio Jingle Ball statt. Der Radiosender hatte zahlreiche Stars und Sternchen der Musikbranche und darüber hinaus eingeladen. Auch auf einige Musik-Acts durften sich die Gäste freuen. Für die Kameras putzten sich Olivia Rodrigo (20), Paris Hilton (42) und Co. mal wieder so richtig raus – das sind die schönsten Outfits des Abends!

Das inoffizielle Thema des Abends war wohl Glitzer. Hotelerbin Paris posierte in einem silbernen Paillettenkleid mit großen Sternen am Saum. Dazu trug sie eine Sonnenbrille und einen voluminösen Zopf. Ähnlich glitzernd unterwegs war Social-Media-Star Dixie D'Amelio (22): Ihr pinkes Minikleid kombinierte sie mit passenden rosa-metallischen Cowboyboots. Auch Sängerin Olivia kam im schimmernden Minikleid mit tiefem Ausschnitt.

"Nonsense"-Interpretin Sabrina Carpenter (24) ist wohl bereits in Weihnachtsstimmung. Die Sängerin betrat die Bühne in einem knappen roten Kleidchen – natürlich mit Glitzerapplikationen – und dazu passenden hohen Handschuhen mit Fell. Zu den musikalischen Acts des Abends gehörte außerdem Niall Horan (30). Der ehemalige One Direction-Star ließ seinen inneren Elvis Presley (✝42) raus und performte in einem rustikalen schwarz-weißen Hemd.

