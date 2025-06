TikTok-Star Charli D'Amelio fühlt sich als Vorbild unwohl

TikTok machte Charli D'Amelio (21) zum Star: Sie wurde bekannt, als sie vor rund sechs Jahren ihre ersten Tanzvideos hochlud – damals noch in ihrem Kinderzimmer. Heute feiert sie weltweit Erfolge, durfte 2023 sogar die Kids' Choice Awards in Los Angeles moderieren und ist das Idol von Millionen Fans. Diese Rolle sieht das junge Social-Media-Phänomen jedoch mit gemischten Gefühlen. "Ich mag es nicht, mich selbst als Vorbild zu sehen. Ich versuche, genau wie viele andere Teenager auch, mir meinen Weg durchs Leben zu bahnen", gesteht sie ehrlich im Interview mit Bild.

Mit ihrem kometenhaften Aufstieg kamen viele Herausforderungen. Wie die 21-Jährige erklärt, setzte der Druck, perfekt zu sein, ihr in den vergangenen Jahren sehr zu. "Ich erlebe viele Höhen und Tiefen, habe gute und schlechte Tage. Es ist nicht leicht, in der Öffentlichkeit aufzuwachsen und ständig von allen Seiten beobachtet zu werden. Ich nehme mir die Meinung anderer manchmal extrem zu Herzen", betont Charli. Besonders die negative Kritik ging nie spurlos an ihr vorbei. "Hasskommentare verletzen mich natürlich. Ich bin auch nur ein Mensch und Worte können wehtun", betont sie.

Charli begann im Sommer 2019, gemeinsam mit ihrer Schwester Dixie (23) kurze Tanzclips auf TikTok hochzuladen, vor allem zu viralen Songs und populären Choreografien. Mittlerweile darf sie sich über rund 150 Millionen Follower auf der Plattform freuen. Im Rampenlicht zu stehen bedeutet allerdings auch, dass die Öffentlichkeit nicht nur die guten, sondern auch die schlechten Seiten ihres Lebens mitbekommt – wie beispielsweise eine Trennung. Während dieses ganzen Trubels setzt die Entertainerin insbesondere auf eine Sache: ihre Familie. "Ich habe gelernt, dass ich immer auf ihren Rat vertrauen sollte", erläutert sie im Gespräch mit dem deutschen Blatt.

Getty Images Charli D'Amelio, Social-Media-Bekanntheit

Getty Images Dixie und Charlie D'Amelio, September 2023

