Landon Barker ließ sich Charli D'Amelios Auge tätowieren!

Ihre Liebe geht unter die Haut! Landon Barker (19) und Charli D'Amelio (19) hatten ihre Beziehung im Sommer vergangenen Jahres öffentlich gemacht. Seitdem zeigen der Sohn von Blink-182-Drummer Travis Barker (47) und die TikTok-Bekanntheit nur allzu gerne mit Pärchenfotos im Netz, wie verknallt sie sind. Nun trägt der Musiker sogar einen Beweis für seine Liebe auf dem Arm: Landon ließ sich nach einer verlorenen Runde Schere, Stein, Papier Charlis Auge tätowieren!

Im Interview mit People verrät die 19-Jährige, wie es zur neusten Körperverzierung ihres Liebsten kam. Landon habe sie nach einer Idee für ein neues Tattoo gefragt. "Ich meinte: 'Oh mein Gott, du solltest dir mein Gesicht stechen lassen!" Daraufhin hätten die beiden Schere, Stein, Papier gespielt, was Charli gewann. Dass ihr Freund seine Spielschulden tatsächlich einlöst, habe sie nicht gedacht, doch nur kurz danach ließ er sich ihr Auge auf seinen rechten Oberarm tätowieren. "Es sieht tatsächlich wie mein Auge aus, was verrückt ist. Aber ich finde es so cool", freut sich die Netz-Bekanntheit.

Landon scheint es mit seiner Charli wohl richtig ernst zu meinen! Wie sehr er seine Partnerin liebt, fasste er auch in einigen süßen Zeilen zu ihrem Geburtstag im April zusammen. "Du bist ein so freundlicher, starker und liebevoller Mensch, der mir und so vielen anderen so viel Glück und Liebe gebracht hat", schrieb er unter einen Schnappschuss der beiden auf Instagram.

Instagram / landonasherbarker Landon Barkers Tattoo

Instagram / charlidamelio Landon Barker und Charli D'Amelio

Getty Images Charli D'Amelio und Landon Barker

