Lars Steinhöfel (35) und sein Freund Dominik Schmitt haben keinen Bock auf Mega-Zoff! Aktuell sind der Unter uns-Darsteller und der Flugbegleiter bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Während das eine oder andere Promipaar schon mit seinen Mitstreitern aneinandergeraten ist, halten sich der Schauspieler und sein Partner sehr zurück – sie mischen sich nicht in den Beef der anderen ein. Stattdessen stehen sie den niedergeschlagenen Streithähnen lieber tröstend zur Seite. Aber warum gehen Lars und Dominik nicht auf Konfrontationskurs? Das erklärten sie jetzt gegenüber Promiflash.

"Ich bin absolut harmoniebedürftig – und ich mag es nicht, wenn Menschen sich in Dinge hineinsteigern", betonte Lars im Gespräch mit Promiflash. Zwar sei es wichtig, über Probleme zu sprechen – ein Thema unnötig aufzubauschen, sei aber ganz und gar nicht nach dem Geschmack des Serienstars. Sein Liebster ist da ganz seiner Meinung: "Ein Streit gehört in Maßen zu einem Zusammenleben dazu, denn nur aus Fehlern lernt man. Wichtig ist es aber, auf sachlicher Ebene zu diskutieren." Außerdem fügte er im Bezug auf sich und Lars hinzu: "Streitlustig sind wir beide nicht!"

Offenbar kommt die harmoniebedürftige Art der Turteltauben bei den Zuschauern aber besonders gut an. In einer Promiflash-Umfrage setzten sich die zwei als klare Favoriten an die Spitze: Für "Ich mag Lars und Dominik am liebsten" stimmten satte 35,6 Prozent der Teilnehmer – das Paar erhielt also genau 1.462 der 4.108 Votes.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags 20:15 Uhr auf RTL

RTL Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel im Sommerhaus

Instagram / monsieur_mo_mo "Unter uns"-Star Lars Steinhöfel und sein Freund Dominik Schmitt

Instagram / larssteinhoefel Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel im Mai 2020

