Extravagant! Dass Khloé Kardashian (37) mit langen Fingernägeln auffällt, ist nichts Neues. Zuletzt beeindruckte der Keeping up with the Kardashians-Star mit spitzen, bunten Nägeln. Aber eins haben sich die Fans wohl schon öfter gefragt: Wie wickelt man ein Baby mit solchen Krallen? Nun erzählte Khloé davon, wie sich der Mama-Alltag inklusive Windeln-Wechseln von ihrer Tochter True (3) bewältigen lässt: Es ist einfacher als gedacht!

"Ich lebe mein Leben genau so, wie es alle anderen auch machen", antwortete sie auf die Nachfragen bezüglich ihrer Fake-Nägel bei der Late-Night-Show mit James Cordon. Daran habe sie sich schon gewöhnt: Alle seien immer fasziniert von ihren langen Nägeln. Und auch auf die Frage, wie sie ihre 3-jährige Tochter gewickelt habe, hatte sie eine einfache Antwort: "Wenn ich mich selber pflegen kann, kann ich auch einen anderen Menschen pflegen." Zudem seien ihre Nägel zur Zeit der Geburt etwas kürzer und eckiger gewesen, was die Sache erleichtert habe. Es habe jedoch auch Vorteile, so lange Fingernägel zu haben: Eine Tüte Snacks schlitze sie leichtfertig damit auf.

Das Design ihrer aktuellen Nägel hat aber auch eine eigene Geschichte: Khloé wirbt momentan für die Spiele-App Candy Crush und ließ ihre Acryl-Nägel in den Farben der Applikation gestalten. Für diesen Werbedeal erntete sie einige Kritik: Er sei billig und unter ihrem Niveau. Doch ob im positiven oder negativen Sinne – ein Hingucker sind ihre Nägel allemal.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Hände

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

