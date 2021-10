Ist er ein strenger Papa? Oliver Pocher (43) ist stolzer Vater von fünf Kindern. Mit seiner Ehefrau Amira (29) hat er zwei Söhne. Aus seiner einstigen Beziehung mit Sandy Meyer-Wölden (38) hat er eine Tochter und Zwillingssöhne. Mittlerweile ist die Älteste in Ollis Rasselbande schon elf Jahre alt. Die Privatsphäre der Elfjährigen und ihrer Brüder wird derweil konsequent von ihren Eltern gehütet. Das heißt: Weder ihre Namen sind öffentlich bekannt, noch kursieren Fotos ihrer Gesichter im Netz. Doch was wäre, wenn Ollis Tochter selbst in die sozialen Medien möchte?

"Wie würdest du reagieren, wenn unsere Tochter sagen würde: 'Papa, ich möchte jetzt einen Insta-Account haben?'", fragt Sandy den Vater ihrer Kids in ihrem Podcast "Mom of 5". Der Entertainer meint, die Elfjährige habe auf jeden Fall "noch ein paar Jahre" Zeit. Mit 14 oder 16 Jahren wolle der Medienmann seiner Tochter die selbständige Nutzung der sozialen Medien aber nicht mehr verbieten – allerdings nur unter einer Bedingung: "Ich werde dafür sorgen, dass es ein geschlossener und kein öffentlicher Account ist", stellt Olli klar.

"Du sagtest ja neulich: 'Wenn sie jetzt Instagram hätte, würde sie über Nacht eine viertel Million Follower haben!'", erinnert sich Sandy. Dem Interesse der Öffentlichkeit gelte es zunächst daher Einhalt zu gewähren. Zum Glück sei ihre Tochter da aber "sehr einsichtig". Das Mädchen dürfe sogar schon ab und an die sozialen Medien nutzen – nur eben nicht über einen eigenen Account.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Amira Pocher, August 2020

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

Getty Images Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden in Köln

