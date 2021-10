Franziska van der Heide (29) freut sich auf ihr Mama-Dasein! Im Juli hatte die Alles was zählt-Darstellerin verraten, dass sie zum ersten Mal mit ihrem Schatz Tim Kallweit ein Kind erwarte. Auch dass sich das Paar auf ein Mädchen freuen darf, gab die in Kassel geborene Schauspielerin bekannt. Im vergangenen Monat gaben sich die werdenden Eltern dann im Kreise ihrer Liebsten das Jawort. Mit Promiflash sprach Franziska nun ausführlich über ihre Schwangerschaft.

Bei dem Pop-Up Späti-Launchevent der veganen Essensmarke Oumph! in Berlin erzählte die rothaarige Schönheit ganz offen von ihren anderen Umständen. "Meine Schwangerschaft war auf jeden Fall ohne Komplikationen, bisher alles super-entspannt", berichtete die Schauspielerin im Promiflash-Interview. Nur die Zeit, in der sie zwischen Berlin und Köln habe hin und her pendeln müssen, sei für sie etwas stressig gewesen. "Aber jetzt ist im Großen und Ganzen alles total entspannt", versicherte Franzi.

Auch worauf sie sich am meisten freue, wenn ihre Tochter dann endlich da sei, verriet die 29-Jährige. "Ich freue mich einfach auf die Zeit zu dritt und bin gespannt, wie das alles wird", brachte sie ihre Gefühle zum Ausdruck. Sie könne es gar nicht abwarten, diese kleinen Kinderaugen zu sehen, endlich ein kleines Mädchen zu haben und Mama zu sein. "Ich bin total aufgeregt", erzählte Franziska voller Vorfreude.

"Alles was zählt"-Star Franziska van der Heide

Franziska van der Heide im Oktober 2021

Franziska van der Heide im März 2021

