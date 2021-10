Franziska van der Heide (29) gibt ein Schwangerschaftsupdate! Die Alles was zählt-Darstellerin schwelgt momentan im absoluten Babyglück. Gemeinsam mit Tim Kallweit erwartet sie nämlich ihr erstes Kind! Anfang September gaben sich die Turteltauben noch vor der Geburt bei einer kleinen Zeremonie das Jawort. Die werdenden Eltern wollten nämlich denselben Nachnamen tragen, bevor ihre Tochter das Licht der Welt erblickt. So lange ist es auch gar nicht mehr hin: Franziska kommt jetzt in den neunten Monat – und so geht es ihr momentan!

Im Promfilash-Interview auf dem Oumph Pop-Up Späti-Launchevent erzählte die Hochschwangere, dass es ihr sehr gut gehe: "Ich bin jetzt in der Babypause – habe erst mal drehfrei. Da bin ich jetzt auf Social Media natürlich noch total aktiv. Ich denke aber, dass ich zwei Wochen vor der Geburt mir erst mal Ruhe gönne", berichtete Franziska. Momentan scheint sie die Ruhe jedoch noch nicht zu brauchen, da sie topfit ist. Außerdem freut sie sich einfach auf ihr Baby.

"Heute war auch die Hebamme da und alles ist super", gab Franziska gegenüber Promfilash weitere Einblicke in ihre Schwangerschaft. In einem früheren Interview offenbarte sie bereits, wann die Kleine wahrscheinlich das Licht der Welt erblicken wird: "Ende November kommt unser Kind." So stehen auch schon einige Namen zur Auswahl.

Anzeige

Actionpress/ United Archives GmbH Franziska van der Heide, April 2019

Anzeige

Actionpress/ Frederic Kern / Future Image Franziska van der Heide beim 25-jährigen GZSZ-Jubiläum, Mai 2017

Anzeige

Instagram / franzivanderheide_official Serienstar Franziska van der Heide

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de