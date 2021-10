Franziska van der Heide (29) freut sich schon auf die Geburt ihres ersten Kindes! Eigentlich steht sie bei Alles was zählt in ihrer Rolle als Ina vor der Kamera. Aktuell legt sie jedoch eine Schauspiel-Pause ein, denn sie erwartet gemeinsam mit ihrem Mann Tim Kallweit ihr erstes Baby. Es soll ein Mädchen werden und offenbar in den nächsten Wochen zur Welt kommen. Im im Rahmen des Oumph Pop-Up Späti-Launchevent verriet Franzi im Interview mit Promiflash, wie es für sie nach der Schwangerschaft weitergehen wird.

"Ich will jetzt erst mal eine Pause machen. Die Babys sind so klein und man will das dann ja auch genießen", betonte die 29-Jährige. Anscheinend wird sie also nicht direkt zu ihren "Alles was zählt"-Kollegen zurückkehren. ""Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich mir ein halbes Jahr gebe und sage: Das ist Babyzeit! Und dann schaue ich, wie sich das entwickelt", fügte sie hinzu. Nach der Geburt wird sie sich also voraussichtlich erst einmal Zeit für die Familie nehmen und das Drehen hinten anstellen.

Das könnte ihr vermutlich trotz des Babys schwerfallen, denn sie plauderte gegenüber Promiflash außerdem aus, dass für sie der Abschied vom Team sehr schwer gewesen sei. "Es wird die Momente geben, in denen ich meinem Partner die Ohren vollheulen werde, weil ich das Team und das Drehen so vermisse", prophezeite Franzi.

PressFactory Schauspielerin Franziska van der Heide

Instagram / franzivanderheide_official Franziska van der Heide, "Alles was zählt"-Schauspielerin

Actionpress/ United Archives GmbH Franziska van der Heide, April 2019

