Sie genießt in vollen Zügen die Kennenlernphase mit ihrer kleinen Maus! Im Sommer dieses Jahres verriet Alles was zählt-Darstellerin Franziska van der Heide (29) ihren Fans goldige Neuigkeiten: Sie und ihr Ehemann Tim Kallweit werden zum ersten Mal Eltern. Vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit und ihre Tochter Romy erblickte das Licht der Welt. Nun veröffentlicht Franzi ein neues Bild mit ihrer kleinen Prinzessin bei einem intimen Moment!

In ihrer Instagram-Story gewährt die 29-Jährige ihrer Community einen Einblick in ihren neuen Alltag als frischgebackenen Mama. Ungeschminkt und in gemütlichen Klamotten stillt die Schauspielerin ihren Nachwuchs und schaut dabei glücklich in die Kamera. Nur wenig später unternimmt die kleine Familie ihren ersten Spaziergang zu dritt. Vor Papas Brust geschnallt verschläft Klein-Romy wohl aber das meiste. "Das erste Mal raus an die Luft", schreibt Franzi zu dem Foto in ihre Story.

Die Zeit mit ihrem Baby will Franzi jetzt erst einmal komplett genießen – wann sie wieder ihre Arbeit am "Alles was zählt"-Set aufnehmen wird, ist noch offen. "Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich mir ein halbes Jahr gebe und sage: Das ist Babyzeit! Und dann schaue ich, wie sich das entwickelt", erzählte sie ein paar Wochen vor der Geburt im Promiflash-Interview.

Press Factory "Alles was zählt"-Darstellerin Franziska van der Heide

Instagram / franzivanderheide_official Franziska van der Heide mit ihrem Mann Tim und Baby Romy

Instagram / franzivanderheide_official Franziska van der Heide im November 2021

