Franziska van der Heide (29) fiebert allmählich der Geburt ihres Babys entgegen. Die Schauspielerin und ihr Mann erwarten zurzeit den ersten gemeinsamen Nachwuchs: Eine Tochter – und sie lässt ganz schön auf sich warten. Eigentlich hätte der kleine Engel schon gegen Ende November das Licht der Welt erblicken sollen – doch Pustekuchen. Statt einer Geburtsverkündung teilt die werdende Mama nun also ein Schwangerschafts-Update im Netz.

"Diese Bilder sind ungeschönt", schreibt der Alles was zählt-Star zu einer Fotostrecke von sich auf Instagram. Die Ina-Darstellerin präsentiert hier ihren beachtlichen Babybauch und wie sie versucht, mit diesem ihren Alltag zu meistern – manchmal mehr und manchmal weniger erfolgreich. Deshalb müsse sie gerade alles etwas langsamer angehen. So lese Franzi derzeit vor allem Zeitung, schaue Fernsehen und zocke Super Mario. "Ach ja, und zwischendurch ist der Ischiasnerv eingeklemmt (gut zu erkennen auf Bild Nummer vier) und ich fühle mich, wenn ich aus dem Bett aussteige, wie der Käfer aus Kafkas 'Verwandlung'", beschreibt sie ihren momentanen Zustand weiter.

Aus diesen Gründen sei es gerade auch auf ihrem Account so ruhig, wie die Wahlberlinerin erklärt. Zwar sei es für sie "völlig okay", dass sich ihr Baby Zeit lässt – doch sie hoffe auch, dass sie ganz bald wieder "voll am Start" sein kann. "Ihr seid alle toll. Love" – mit diesen lieben Worten schließt die 29-Jährige ihr Update ab.

TVNOW / Julia Feldhagen Ina (Franziska van der Heyde) und Chiara (Alexandra Fonsatti) bei "Alles was zählt"

Instagram / franzivanderheide_official Franziska van der Heides Babybauch

Press Factory "Alles was zählt"-Darstellerin Franziska van der Heide

