Franziska van der Heides (29) Alltag wurde vor einigen Tagen komplett auf den Kopf gestellt! Die Alles was zählt-Darstellerin und ihr Mann Tim Kallweit durften am 9. Dezember nämlich ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen: Seither hält die kleine Tochter Romy ihre Eltern natürlich ganz schön auf Trab. Trotzdem nahm sich die frischgebackene Mama jetzt Zeit für ihre Fans: Franzi meldete sich mit einem Update zu Wort!

Auf ihrer Instagram-Seite teilte die 29-Jährige jetzt einen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Töchterchen in Berlin unterwegs ist. "Die ersten zwölf Tage sind superspannend, aber auch entspannt", berichtete Franzi von ihrem neuen Alltag mit Baby und betonte: "Wir haben uns eingegroovt und nehmen alles so wie es kommt."

Doch so ganz fassen kann Franzi ihr Babyglück offenbar noch nicht. "Meine Schwester sagt immer, es fühlt sich an, als wäre man in Watte gepackt – und so ist es auch! Bisschen verstrahlt", erklärte die Schauspielerin. Dieses Gefühl stört sie aber offensichtlich keinesfalls – immerhin versah sie das Posting noch mit drei verliebten Emojis.

