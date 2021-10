Es wird langsam wieder Zeit für Weihnachtsfilme – dachte sich wohl auch Netflix! Im Jahr 2018 brachte der Streamingdienst den beliebten Weihnachtsfilm "Prinzessinnentausch" mit Vanessa Hudgens (32) in einer doppelten Hauptrolle heraus. Die Komödie handelt von einer jungen Bäckerin namens Stacy, die durch eine schicksalhafte Begegnung mit Prinzessin Margaret und einem Rollentausch die Liebe ihres Lebens findet. 2020 folgte "Prinzessinnentausch 2: Wieder vertauscht". Im zweiten Teil des erfolgreichen Films durfte Vanessa sogar drei Hauptrollen spielen. Jetzt steht der dritte Teil von "Prinzessinnentausch" in den Startlöchern...

Mit dem Titel "Prinzessinnentausch 3: Auf der Jagd nach dem Stern" wird die ehemalige High School Musical-Darstellerin wieder vielen Zuschauern die Vorweihnachtszeit versüßen. Netflix gab in den vergangenen Tagen erste Details zur Story des neuen Films bekannt. Dieses Mal müssen Königin Margaret und Prinzessin Stacy einen kostbaren Schatz wiederbeschaffen, der ihnen gestohlen wurde. Dafür bitten sie Fiona, Margarets draufgängerische Cousine und Doppelgängerin, um Hilfe. Zusammen mit einem geheimnisvollen und gut aussehenden Mann macht sich Fiona auf die Suche nach dem Schatz. Alte Gefühle kommen wieder auf und eine weihnachtliche Liebesgeschichte entsteht, die auch eine Überraschung mit sich bringt.

Die spannende Geschichte rund um die Doppelgängerinnen wird am 18. November dieses Jahres auf der Streamingplattform online gehen. Einem gemütlichen Filmabend in der Vorweihnachtszeit steht also nichts im Wege. Neben dem ehemaligen Disney-Star werden auch Sam Palladio (34), Nick Sagar, Amanda Donohoe, Remy Hii und Will Kemp in der romantischen Komödie mitspielen.

Szene aus "Prinzessinnentausch 3: Auf der Jagd nach dem Stern"

Szene aus dem Netflix-Film "Prinzessinnentausch 3: Auf der Jagd nach dem Stern"

Szene aus dem Netflix-Weihnachtsfilm "Prinzessinnentausch 3: Auf der Jagd nach dem Stern"

