Ein Jahr nach Geburt: Vanessa Hudgens zeigt sich mit Baby

Vanessa Hudgens (36) ist vor rund einem Jahr erstmals Mama geworden. Während die Schauspielerin ihren Nachwuchs zunächst bewusst aus der Öffentlichkeit heraushielt, überrascht sie ihre Fans nun mit einem seltenen Anblick: Sie posiert gemeinsam mit ihrem elf Monate alten Baby im Rahmen einer neuen Markenpartnerschaft. Auf einem der Fotos, die E! News vorliegen, trägt die "Beastly"-Bekanntheit ein lässiges weißes Hemd und eine Hochsteckfrisur, während sie ihren Spross im Arm hält. Das Gesicht ist allerdings von der Kamera weggedreht – und Fans erhalten nur einen Blick auf das dichte, hellbraune Haar.

Ein weiterer Schnappschuss zeigt das Mutter-Kind-Duo in einem gemütlich eingerichteten Kinderzimmer. Auch hier hält der High School Musical-Star seinen Nachwuchs liebevoll in den Armen und posiert in einem beigen Jogginganzug, während das Baby in ein hellblaues Set gekleidet ist. Über Vanessas Kind ist so gut wie nichts bekannt – weder, ob es ein Junge oder Mädchen ist, noch welchen Namen es trägt. Darüber hinaus teilt die 36-Jährige auch wenig über ihr neues Kapitel als Mutter. In einem Statement anlässlich der Werbekampagne betont sie nur: "Meine Zeit als frischgebackene Mama war etwas ganz Besonderes."

Vanessa machte bereits kurz nach der Geburt ihres Kindes deutlich, dass sie sehr viel Wert auf Privatsphäre legt. Sie selbst verkündete die Ankunft ihres Nachwuchses nicht – stattdessen wurden Fotos veröffentlicht, die sie und ihren Ehemann Cole Tucker (28) mitsamt ihrem Baby vor einem Krankenhaus zeigten. "Wir sind enttäuscht, dass die Privatsphäre unserer Familie in dieser ganz besonderen Zeit durch die Gier einer Kamera mit langem Objektiv, die die Medien füttert, missachtet und ausgenutzt wurde", schrieb die Musicaldarstellerin daraufhin in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "Trotz alledem sind Mama, Papa und das Baby glücklich und wohlauf."

Getty Images Vanessa Hudgens, 2024

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens, März 2025

