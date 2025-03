Nach Schwangerschaft: Vanessa Hudgens verkauft ihre Schuhe

Vanessa Hudgens (36) hat sich entschieden, sich von ihrer geliebten Designerschuh-Kollektion zu trennen. Die Schauspielerin, die im Juli 2024 ihr erstes Kind mit Ehemann Cole Tucker (28) zur Welt brachte, erklärte in einer witzigen Instagram-Story, dass ihre Füße während der Schwangerschaft nicht nur angeschwollen, sondern dauerhaft um eine ganze Schuhgröße gewachsen seien. "Ich muss meinen gesamten Schuhschrank ersetzen", scherzte die Schauspielerin lachend und verriet, dass sie ihre liebsten Schuhe auf der Plattform Placed in einer 48-Stunden-Auktion versteigern werde. Der Verkauf startet am Freitag, dem 21. März, und Fans haben dabei die Chance, ein Stück ihres glamourösen Stils zu ergattern.

Vanessa nutzte die Gelegenheit, sich auch an ihre Schwangerschaft zurückzuerinnern. Ihren Babybauch präsentierte die "High School Musical"-Darstellerin erstmals im März 2024 auf dem roten Teppich der Oscars, wo sie in einem figurbetonten Kleid der Designerin Vera Wang (75) vor den Kameras strahlte. Das Kleid zeichnet sich durch lange Ärmel, einen hohen Kragen und eine zarte Schleppe aus und betonte stilvoll die werdende Mutter. Nach der Geburt ihres Babys bedankte sich die frisch gebackene Mutter auf Social Media bei ihren Fans für die Unterstützung und bezeichnete diese Zeit als besonders erfüllend: "Mama, Papa und Baby sind glücklich und gesund."

Vanessa und Cole Tucker, die sich 2021 kennengelernt hatten, feierten ihre Hochzeit im Dezember 2023. Bekannt für ihren jugendlichen Charme und ihre glamourösen Auftritte auf dem roten Teppich, teilt die Schauspielerin immer wieder Einblicke in ihr Privatleben mit ihren Fans. Die Entscheidung, ihre Schuhe zu versteigern, kommt nicht nur aus praktischen Gründen, sondern zeigt auch ihre Verbindung zu ihrer Fangemeinde. Dabei lässt sie keinen Zweifel daran, wie viel Spaß sie an Mode hat und daran, ihre neue Rolle als Mutter kreativ mit ihrem Stil zu verbinden. Fans können gespannt sein, wie sich Vanessas Garderobe künftig entwickeln wird.

Getty Images Vanessa Hudgens im März 2024

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens und Cole Tucker im November 2024

