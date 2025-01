Vanessa Hudgens durfte in den WWE-Wrestling-Ring steigen

Für Vanessa Hudgens (36) wurde ein ganz spezieller Traum wahr: Die Schauspielerin durfte in den Ring der WWE-Matches steigen! Gegenüber Fox News erzählt sie noch vor Ort, wie Veranstalter Cody Rhodes (39) sie nach den Aufzeichnungen eines Kampfes gefragt hat, ob sie nicht Lust hätte, selbst mal auf die Matte zu treten. "Und dann durfte ich gleich in den Ring steigen und 'yeeten'. Träume werden wirklich wahr, Leute", meint sie gegenüber dem Portal. "Yeet" beschreibt dabei die berühmt-berüchtigte Bewegung einer La-Ola-Welle. Man hebt ganz langsam die Arme und wenn sie ganz oben sind, lässt man sie mit Schwung fallen und ruft laut: "Yeet!"

Aufnahmen dieses phänomenalen Moments teilt das Turnier selbst auf Instagram. Darin sieht man die zarte High School Musical-Darstellerin in der ersten Reihe stehen. Die ganze Arena ist vollgepackt mit Zuschauern – sie alle feuern Vanessa kräftig an, als diese voller Freude über die Absperrung klettert, um schnell in den Ring steigen zu können. Obwohl sie erst sichtlich geschockt war, überhaupt von Cody angesprochen zu werden, schien sie ihre Zeit auf der Tribüne sichtlich zu genießen. Lachend umarmte sie die anderen Wrestler, die mit ihr im Ring standen und den Fangesang ausübten. Im Interview mit dem Newsportal schwärmt sie außerdem, dass sie nie ein Match der WWE verpassen würde, weil sie ein so großer Fan sei.

Das Magazin berichtet außerdem, dass sie die Wrestling-Show gemeinsam mit ihrem Ehemann Cole Tucker (28) besucht hatte – obwohl dieser nicht in dem Video zu sehen ist. Tatsächlich ist Vanessa erst ein Fan des Showsports, seitdem sie mit ihrem Partner zusammen ist. "Ich bin eigentlich wegen meines Mannes dazu gekommen und jetzt bin ich ein eingefleischter Fan", erzählt sie im Interview. Tatsächlich zeigen die beiden sich nicht sehr oft zusammen im Netz oder in den Medien. Zuletzt teilte die Mutter eines Kindes im November des vergangenen Jahres einen Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens und Cole Tucker im November 2024

