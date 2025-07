Vanessa Hudgens rührt mit Liebes-Post zu Coles Geburtstag

Vanessa Hudgens (36) ließ es sich nicht nehmen, den Geburtstag ihres Ehemanns Cole Tucker (29) gebührend zu feiern. Am Donnerstag postete die Schauspielerin einen herzlichen Gruß via Instagram, begleitet von einem lustigen Schnappschuss, der die beiden mit verrückten Sonnenbrillen zeigt. "Alles Gute zum Geburtstag an meinen besten Freund/Liebhaber/Lebenspartner. Du bist alles für mich. Niemand macht es besser", fügte sie mit einem Kuchen- und Kuss-Emoji hinzu. Cole bedankte sich prompt mit einem liebevollen Kommentar: "Du bist die Beste, Mama, danke." Neben diesem besonderen Anlass gibt es an diesem Datum noch einen Grund zur Freude – das Paar feiert an diesem Tag auch den Geburtstag seines ersten gemeinsamen Kindes.

Bereits zum Vatertag im Juni hatte Vanessa ihrem Liebsten eine süße Hommage gemacht. Damals postete sie ein Foto, das Cole mit Kopfhörern und einem Hund auf dem Schoß im Flugzeug zeigt. "Alles Gute zum Vatertag an den besten Daddy der Welt", schrieb sie dazu und lobte ihn dafür, das Elternsein "lustiger, musikalischer und magischer" zu machen. Im Sommer 2024 erblickte ihr Sohn das Licht der Welt. Schon kurz nach der Geburt machte das Thema Privatsphäre Schlagzeilen, nachdem Paparazzi erste Bilder der jungen Familie veröffentlicht hatten. Vanessa drückte damals ihre Enttäuschung darüber aus, dass dieser besondere Moment durch mediales Eindringen getrübt wurde, betonte aber auch, dass alle drei – Vanessa, Cole und Baby – glücklich und gesund seien.

Das Paar hatte im Dezember 2023 in Tulum, Mexiko, geheiratet, nachdem es sich im Februar desselben Jahres verlobt hatte. Die Zeremonie wurde von dem bekannten ehemaligen Mönch Jay Shetty (37) geleitet. Vanessa trug ein atemberaubendes Hochzeitskleid von Vera Wang (76) und einen bestickten Schleier mit der Aufschrift "Mrs. T December 2nd, 2023". Für die Schauspielerin und den Baseball-Profi war die Hochzeit der Höhepunkt ihrer romantischen Verbindung, die von tiefem gegenseitigem Respekt und Liebe geprägt ist. In Interviews schwärmt Vanessa regelmäßig von Coles fröhlicher und fürsorglicher Art. Ihr gemeinsames Leben scheint voller Glücksmomente zu sein – sei es bei der Geburtstagsfeier, im Familienalltag oder bei den größeren Meilensteinen ihrer Beziehung.

Anzeige Anzeige

Instagram / cotuck Vanessa Hudgens und Cole Tucker, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens und Cole Tucker

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessahudgens Baseballspieler Cole Tucker und Vanessa Hudgens, Schauspielerin