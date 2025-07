Vanessa Hudgens wurde erstmals mit Babybauch gesichtet

Vanessa Hudgens (36) wurde jetzt erstmals seit der Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft in Los Angeles gesichtet, wie die Paparazzibilder zeigen. Die Schauspielerin schlenderte am Donnerstag mit ihrem Einjährigen im Kinderwagen durch die sonnigen Straßen Kaliforniens, wie die Daily Mail berichtet. Vanessa, die derzeit ihr zweites Kind mit Ehemann Cole Tucker (29) erwartet, zeigte sich in einem entspannten Look mit schwarzen Leggings, lavendelfarbenem Überwurf und weißen Sneakern. Es war zugleich das erste Mal seit der Geburt ihres ersten Kindes im Juli 2024, dass sie der Öffentlichkeit einen Blick auf den kleinen Sprössling gewährte.

Mit Schnuller im Mund und gemütlicher Kleidung wirkte der Einjährige im Kinderwagen ebenso stylisch wie seine Mama. Vanessa und Cole hatten erst vor wenigen Tagen auf Instagram freudig verkündet, dass sie ihre Familie erweitern. In einer liebevollen Fotoserie, betitelt mit "Round two!", präsentierte Vanessa stolz ihren Babybauch in einem schicken Outfit. Details zu ihren Kindern, einschließlich der Namen, hält das Paar bislang privat. Seit ihrem romantischen Hochzeitstag im Dezember 2023 in Tulum wirken die beiden glücklicher denn je.

Vanessa, die durch High School Musical berühmt wurde, scheint mit Baseballspieler Cole Tucker privat angekommen zu sein. Das Paar lernte sich 2020 kennen, kurz nach Vanessas Trennung von Schauspieler Austin Butler (33), mit dem sie fast ein Jahrzehnt zusammen war. Im Podcast "She Pivots" im Frühjahr 2024 reflektierte Vanessa: "Ich habe das Gefühl, meine letzte Trennung hat mich wirklich an einen ganz besonderen Ort katapultiert, offensichtlich." Ihre Liebe zu Cole beschrieb sie damals als magisch. Heute genießen die Schauspielerin und der MLB-Star ihr neues Familienglück offenbar in vollen Zügen.

Faye Sadou/MediaPunch Vanessa Hudgens bei einem WWE-Match, Januar 2025

Instagram / vanessahudgens Cole Tucker und Vanessa Hudgens

Instagram / vanessahudgens Baseballspieler Cole Tucker und Vanessa Hudgens, Schauspielerin