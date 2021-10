Martin Wernicke zählt zu den absoluten Urgesteinen des Berlin - Tag & Nacht-Casts. Seit mittlerweile zehn Jahren unterhält der Schauspieler Zuschauer als Basti Heuer in der Daily. Zum großen Jubiläum der Serie wurde erst vor wenigen Wochen eine ganz besondere Folge ausgestrahlt. Mit Promiflash sprach Martin nun über seine Rolle und verriet: Es gibt ein paar Dinge, die ihn an Basti stören.

Gegenüber Promiflash erzählte Martin nun: "Es ist mir immer tierisch auf den Geist gegangen, dass Basti so weinerlich war. Ja, er ist ein emotionaler Typ, das ist auch Martin manchmal, aber so emotional nun auch nicht." Über die Jahre habe sich die Figur aber stetig weiterentwickelt und gefalle ihm jetzt deutlich besser als zuvor. "Ich finde es toll, dass ich den Basti jetzt einfach ein bisschen erwachsener machen kann, dass er gestandener ist und in bestimmten Situationen anders reagiert und nicht mehr der absolute Volltrottel ist", erklärte Martin.

Auch sein Kollege Lutz Schweigel habe ab und zu auf etwas mehr Abwechslung für seine Rolle Joe gehofft. Der Schauspieler verriet im Promiflash-Interview: "Ich hätte mir gewünscht, dass er mal ein bisschen böser ist, da bin ich ehrlich. Dass er nicht alles immer erträgt und mitmacht, sondern auch mal sagt 'Es reicht'."

RTLZWEI "Berlin - Tag & Nacht"-Cast im Jahr 2021

Instagram / martin.wernicke.official "Berlin - Tag & Nacht"-Darteller Martin Wernicke

Instagram / lutz_schweigel_ "Berlin - Tag & Nacht"-Star Lutz Schweigel

