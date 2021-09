Es ist ein großer Tag für Berlin – Tag & Nacht! Heute vor genau zehn Jahren flimmerte die beliebte Daily zum ersten Mal über den Bildschirm. Seitdem begeistern die Geschichten um Joe, Basti und Co. eine stetig wachsende Fangemeinde. Zum großen Jubiläum gab es kürzlich einen großen Dreh mit einer besonderen Storyline: Die BTN-Urgesteine Lutz Schweigel und Martin Wernicke erzählten Promiflash, was ihnen der runde Show-Geburtstag bedeutet.

Produziert wurde die Jubiläumsfolge nicht etwa in den üblichen Sets in Berlin, sondern auf einem Gelände vor den Toren der Stadt. Dort "Der Dreh war megaspektakulär", freute sich Joe-Darsteller Lutz im Gespräch mit Promiflash. Es seien viele altgediente und neue Schauspieler dabei gewesen, was für eine ganz besondere Stimmung gesorgt habe: "Die Emotionen, die wir spielen durften, waren von Himmelhochjauchzend bis dramatisch. Es war wirklich alles dabei!"

Martin, der in der Serie Basti spielt, freut sich vor allem, dass der Sendungsgeburtstag mit einer würdigen Folge gefeiert wird. Gezeigt wird am Montag nämlich das rauschende Hochzeitsfest von Joe und Paula! "Ich glaube, für ein zehnjähriges Jubiläum eine Hochzeit mit allen Darstellern am Set zu haben, ist schon ein Highlight", erklärte er.

"Berlin – Tag & Nacht": montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf TVNOW.

RTLZWEI Lutz Schweigel, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

RTLZWEI Szene aus der "Berlin – Tag & Nacht"-Jubiläumsfolge

RTLZWEI "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller Martin Wernicke als Basti

