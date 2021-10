Das ist aber nicht Kanye (44)! Obwohl es seit der Einreichung der Scheidung des Rappers und seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian (40) mittlerweile zahlreiche Versöhnungsgerüchte gibt, küsste die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin jetzt einen anderen Mann – und zwar Pete Davidson (27). Aber Kimye-Fans müssen nicht besorgt sein, denn: Der Komiker und die Kalifornierin knutschten nur im Rahmen eines Sketches in der US-Show Saturday Night Live – die vierfache Mutter hatte die große Ehre, durch den Abend zu führen.

Pete und Kim stellten dabei die Kultszene aus dem Disney-Klassiker Aladdin nach, in der Aladdin und Prinzessin Jasmin einen romantischen Ausflug auf ihrem fliegenden Teppich machen. In der SNL-Version ist das Gespräch der beiden aber definitiv nicht jugendfrei, da es hauptsächlich um Sex geht. "Ich bin ein wenig besorgt, dass ich dir nicht gewachsen sein könnte, wenn wir miteinander intim werden", scherzt der 27-Jährige beispielsweise. Der krönende Abschluss des SNL-Sketches: der Kuss der beiden.

Der Comedian war übrigens nicht der einzige Mann, mit dem Kim in der Sendung flirtete. In einem weiteren Segment, in dem sie Die Bachelorette parodierte, spielte die Unternehmerin eine Frau namens Rochelle, die versucht, unter sieben heißen Verehrern die große Liebe zu finden. Die Rosenanwärter waren keine Geringeren als die Schauspieler Chris Rock (56), John Cena (44), Chace Crawford (36), Jesse Williams (40), US-Bachelorette-Star Tyler Cameron (28) und Basketballer Blake Griffin (32).

MEGA Kim Kardashian auf dem Weg zur SNL-Probe im Oktober 2021

Wiese/face to face/ActionPress Jasmin und Aladdin in "Aladdin"

Instagram / chacecrawford Chace Crawford und Kim Kardashian am Set von SNL im Oktober 2021

