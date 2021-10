Bandeln Kim Kardashian (40) und Kanye West (44) etwa doch wieder miteinander an? Im vergangenen Februar hatte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit offiziell die Scheidung von dem Rapper eingereicht. Doch seit einigen Monaten deutet alles auf eine mögliche Versöhnung bei dem ehemaligen Traumpaar hin: Die Unternehmerin besuchte im vergangenen August sogar die Release-Party ihres Noch-Ehemannes. Ist zwischen den einstigen Turteltauben also doch noch nicht alles vorbei? Kim und Kanye waren jetzt sogar zusammen essen!

Paparazzi-Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die gebürtigen US-Amerikaner mit ein paar Freunden beim Verlassen des Restaurants Nobu in Malibu. Für das Dinner hat sich die Beauty total herausgeputzt: Sie trug einen lilafarbenen Catsuit und einen braunen Trenchcoat aus Leder. Bei näherer Betrachtung der Bilder fällt sofort auf, dass Kim und Kanye sich an dem Abend nicht nur angeregt unterhielten – sie stiegen sogar in das selbe Auto!

Tatsächlich gibt es immer mehr Indizien dafür, dass sich das einstige Paar möglicherweise wieder versöhnt hat. Im vergangenen September war der Musiker der Brünetten zwar auf Instagram entfolgt – doch seit einigen Wochen hat er ihren Account wieder abonniert. Gibt es vielleicht also doch noch eine Chance auf ein Liebes-Comeback bei Kim und Kanye?

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Anzeige

Getty Images Kanye West bei den Grammys in L.A. im Februar 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de